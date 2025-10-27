Vanlı Tiyatrocu Aziz Saydut, Uluslararası Festivale Katıldı

VANLI 26 yıllık tiyatro sanatçısı 2 çocuk babası Aziz Saydut (48), İran'ın Kiş Adası'nda 18-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 4 ülkeden sanatçıların katıldığı '6'ncı Uluslararası Kısa Tiyatro Festivali'nde, 'Shakespeare Delisi' adlı tek kişilik oyunu ile başarı belgesine layık görüldü. Tek kişilik oyunu ile başarı belgesi aldığını söyleyen Saydut, İran'daki tiyatro anlayışının sahne sınırlarını aşarak farklı mekanlara taşındığını artık gemi, deniz sahili ve kafeteryalarda tiyatro oyunlarının oynandığını söyledi.

Van Devlet Tiyatrosu'nda 1999 yılında sahne yolculuğuna başlayan ve şu anda Van Kent Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği görevini sürdüren Aziz Saydut, bugüne kadar 8 farklı tek kişilik oyun ve 4 çok oyunculu oyunla sahne aldı. Saydut, bu yıl ilk kez uluslararası boyuta taşınan '6'ncı Uluslararası Kısa Tiyatro Festivali'nde Türkiye'yi temsil etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 18-21 Ekim tarihleri arasında Kiş Adası'nda düzenlenen festivale Türkiye'den Saydut'un yanı sıra Pakistan, Fransa, İran'dan tiyatro sanatçıları katıldı.

TEK KİŞİLİK OYUNUYLA FESTİVALE KATILDI

Aziz Saydut'un sahnelediği 'Shakespeare Delisi' adlı tek kişilik oyun, bir pandomim sanatçısının sahnede sessizlik maskesi ve elindeki değnekle prova yapmasıyla başlıyor. Oyunda, 'Bütün dünya bir sahne' düşüncesi merkezinde, sanatçının yorgunlukla gözlerini kapatıp rüyasında Shakespeare ile karşılaştığı bir performans sergileniyor.

Tiyatro sanatçısı Saydut, "Bu oyun, pandomim yaparken uyuya kalan bir sanatçının rüyasına Shakespeare'in gelmesiyle başlıyor. Orada Macbeth sahnesini oynuyor. Kısa formunu çekip videoyu gönderdim, çok beğendiler. İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Pakistan ve Fransa'dan da katılımlar oldu. Daha önce 5 kez ulusal düzeyde yapılan festival, bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde düzenlendi. İran'da tiyatro sadece sahne ile sınırlı kalmıyor. Festivaldeki oyunlar sahilde, gemide ve kafelerde sahneleniyor. Eğer sahilde oynuyorsanız denizi, gemide oynuyorsanız geminin yapısını oyuna dahil etmeniz gerekiyor. Ben oyunumun gösterimini bir kafeteryada yaptım. Kafede 7, kumsalda 8 ve gemide 4 oyun sergilendi" dedi.

'İRAN'DA SOKAK TİYATROLARI OLDUKÇA YAYGIN'

Saydut, festivalde ayrıca Türk geleneksel tiyatrosunun önemli bir unsuru olan Karagöz üzerine kısa bir atölye ve küçük bir gösteri gerçekleştirdiğini de belirterek, "Festivalde deniz kenarında sahnelenen oyunları izlerken yeni bir ilham aldım. Gelecek yıl için "Akdamar Adası'nda Ahtamara' temalı bir oyun hazırlıyorum. Deniz oyunlarını izlerken aklıma Ahtamara geldi. Gelecek yıl, Ahtamara'yı Kiş Adası'ndaki gibi deniz temalı bir oyun olarak sahneye taşımak istiyorum. İran'daki tiyatro kültüründen çok etkilendim. İran'da tiyatro çok iyi bir noktada. Sokak tiyatroları oldukça yaygın ve kapalı alanın dışına taşmış durumdalar. Bizde ise sokak tiyatrosu neredeyse hiç yapılmıyor. Oysa tiyatroyu halka ulaştırmanın en iyi yolu sokağa taşımak. Bu festival bana bunu öğretti. Festivalde 25 dakikada büyük bir oyunu anlatabilmeyi öğrendim. İnsanlar bu biçimi çok sevdi. Bu deneyim hem benim hem de Türk tiyatrosu adına önemliydi. Orada başarı belgesi almak beni çok mutlu etti" diye konuştu.