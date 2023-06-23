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Van Gölü'nde Eski Dönemlere Ait Boru Sistemi Bulundu

Van Gölü'nde Eski Dönemlere Ait Boru Sistemi Bulundu

Kültür Sanat Haberleri

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eğitim dalışı sırasında eski dönemlere ait topraktan yapılmış boru sistemi buldu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının gölde eğitim dalışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar, Van Gölü'nde eğitim dalışı sırasında eski dönemlere ait topraktan yapılmış boru sistemi buldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının gölde eğitim dalışı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dalış sırasında eski zamanlarda su veya sıvı geçişini sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen, 'su küngü' olarak tabir edilen, 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili yetkili makamlara bilgi verilerek ilimizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanmıştır."

Kaynak: AA / Necat Hazar - Kültür Sanat

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