Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlanıyor

Malazgirt Zaferi dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Malazgirt ruhu; bizi biz yapan, bizi bir arada tutan, farklılıklarımızı zenginliğe çeviren ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan yegane güçtür" dedi.

Bugünün tarihin akışının değiştiği, bir milletin kaderinin altından harflerle yeniden yazıldığı o büyük destanın günü olduğunu vurgulayan Vali. Dr. Erdinç Yılmaz'ın mesajında, "Anadolu'nun kapılarını aziz milletimize bir daha asla kapanmamak üzere sonuna kadar açan, şanlı tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü göğsümüzü kabartan büyük bir gurur ve tarifsiz bir coşkuyla kutluyoruz! Bundan tam 955 yıl önce, 26 Ağustos 1071 Cuma sabahı Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun o gün yazdığı bu eşsiz destan; Anadolu topraklarına atılan bir sevgi tohumu, bu topraklarda bin yıl boyunca yeşerecek olan barış, adalet ve kardeşlik ikliminin en gür sedasıdır. Bugün etrafımıza baktığımızda, bu topraklarda özgürce alıp verdiğimiz her nefeste, dalgalanan şanlı bayrağımızın her kıvrımında Malazgirt'in o asil ruhu vardır. Malazgirt ruhu; bizi biz yapan, bizi bir arada tutan, farklılıklarımızı zenginliğe çeviren ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan yegane güçtür. Bugün de birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın en güçlü teminatı işte bu sarsılmaz ruhtur" ifadeleri yer aldı.

"Bu emanete sahip çıkmak, yücelterek yarınlara taşımak boynumuzun en büyük borcudur"

Vali Yılmaz, mesajının devamında, "Bizler, 'Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır!' diyen şanlı bir ecdadın torunlarıyız. Bu emanete sahip çıkmak, onu daha da yücelterek yarınlara, gençlerimize taşımak boynumuzun en büyük borcudur. Bu anlamlı ve tarihi haftada; başta o büyük vizyonu ve sarsılmaz cesaretiyle Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan olmak üzere; kanlarıyla bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı