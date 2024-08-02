Vali Hatipoğlu, Harput Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi

ELAZIĞ - Harput Kalesi'ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarını inceleyen Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Kazıya mümkün olduğunca bakanlıklarımızın desteklerini sağlayacağız" dedi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, UNESCO dünya mirası geçici listesine girmesi için çalışmalar başlatılan Harput Mahallesi'ni ziyaret etti. Harput Kalesine giden Vali Hatipoğlu, kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. İsmail Aytaç'tan bilgi aldı.

Harput'a gereken destekleri vermek için İl Özel İdaresi'nden kaynak aktarımı sağlayacaklarını belirten Vali Hatipoğlu, " 4 bin yıllık tarihin bir arada olduğu ve kesintisiz yaşadığı nadir yerler vardır. Bildiğiniz gibi bir şekilde bazı yerler tarihi kalırlar ama farklı yerlere yerleşimler taşınır. Harput'ta bu şekilde olmamış, kesintisiz devam eden bir yaşam olmuş. Bu anlamda eşsiz bir mirası taşıyor. Burası adeta zamanda yolculuğu yapabileceğiniz nokta. Biz de bunu canlandırmak için hocamızın rehberliğinde gezdik. Önümüzdeki süreç içerisinde yapılacakları burada tekrar planlamaya çalışacağız. Kazıya mümkün olduğunca bakanlıklarımızın desteklerini sağlayacağız. Aynı zamanda il özel idaremiz bütçesinden de buraya bir destek ve kaynak aktarımı hususu ile ilgili olarak da gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Harput Kalesi'ndeki kazılarla ilgili bilgi veren Hatipoğlu, " 2004 yılından itibaren kazılar başlamış. Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi iş birliğinde devam ediyor. Bu noktada İsmail Aytaç hocamıza teşekkür ediyorum, gerçekten özverili bir çalışma sergiliyorlar. Biz de bundan sonraki süreç içerisinde bu çalışmaları devam edeceğiz. 2021 yılında Harput iç kale 3. bölgede kazı çalışması gerçekleştirilmiş. Bu kazılar neticesinde elde edilen objeler ayrıca arazide yapı duvarlar, merdiven ve azı çıkan tandırların onarımları gerçekleştirilmiş. 2022 yılında 04 açması olarak bilinen noktada iki bağımsız sarnıçta kazı çalışması devam etmekte. 2023 yılında Artuklu sarnıcı üzerinde yer alan demirci atölyelerinde konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş. Harput iç kale surlarının 3.etap restorasyon projesi uygulama çalışması devam ediyor. 2024 yılı içerisinde yapmaya başlamış olduklarımız ise Harput iç kale kazısı ve çevre temizliği ile başladık. Ayrıca 8 Temmuz tarihinde de kazıya başlandı" diye konuştu.