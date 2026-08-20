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Tarihi TTK lojmanı müzeye dönüşüyor

Tarihi TTK lojmanı müzeye dönüşüyor
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, geçmişte Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından lojman olarak kullanılan tarihi yapının restore edilerek müzeye dönüştürülmesi talimatı verdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, geçmişte Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından lojman olarak kullanılan tarihi yapının restore edilerek müzeye dönüştürülmesi talimatı verdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Kdz. Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, Kandilli Beldesi'nde bir inceleme gezisi gerçekleştirdi. Heyet, bölgede bulunan ve tarihi süreçte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) personeline lojman hizmeti veren yapıyı yerinde gözlemledi.

Yapının mevcut fiziksel durumu ve sahip olduğu tarihi özellikler hakkında yetkililerden brifing alan Vali Hacıbektaşoğlu, binanın özgün mimarisine sadık kalınarak restore edilmesi gerektiğini vurguladı. Vali, söz konusu eserin onarımının ardından müze işlevi görmesi için gerekli incelemelerin başlatılmasını ve çalışmaların titizlikle yürütülmesini istedi.

Tarihi mirasın korunarak Zonguldak kent kültürüne yeni bir değer olarak kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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