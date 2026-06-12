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Vali Aydın Baruş Palandöken'de

Vali Aydın Baruş Palandöken'de
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Vali Aydın Baruş, Palandöken Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri, yatırımlar ve projeler hakkında brifing aldı. Toplantıda eğitim, sağlık, güvenlik, tarım, turizm ve sosyal hizmetler değerlendirildi.

Vali Aydın Baruş, Palandöken Kaymakamlığını ziyaret ederek Kaymakam Yunus Kızılgüneş'ten ilçenin genel durumu, yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı bir brifing aldı.

Toplantıda; Palandöken ilçesinin idari yapısı, nüfus durumu ile eğitim, sağlık, güvenlik, tarım, turizm ve sosyal hizmet alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. İlçede kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasına yönelik devam eden yatırımlar ve kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Brifingde eğitim alanındaki mevcut durum, sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek programları ile kadınlara yönelik mesleki ve sosyal gelişim faaliyetleri ele alınırken, tarım ve hayvancılık sektörünün ilçe ekonomisine sağladığı katkılar da değerlendirildi.

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri başta olmak üzere spor ve turizm altyapısına yönelik yatırımların görüşüldüğü toplantıda, ilçenin dört mevsim turizm ve spor merkezi olma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunuldu. Asayiş ve güvenlik hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Vali Aydın Baruş, Palandöken'in sahip olduğu potansiyelin daha da geliştirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHandan Murat:

güzel bir girişim olmuş ama şu noktaya dikkat çekmek istiyorum ilçenin gelişmesi için brifing almak yeterli değildir bundan sonra bu alanlarda somut adımlar atılması gerekiyor özellikle turizm ve tarım sektöründe daha fazla yatırım yapılabilir diye düşünüyorum genel olarak bakılırsa haber pozitiftir fakat beklentiler yüksek tutulmamalıdır

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Haber YorumlarıErkan Yılmaz:

vali ziyaretleri güvenlik açısından önceden planlanıyo diye biliyorum böyle resmi ziyaretlerde protokol çok sıkı tutulur heralde palandöken için olumlu bir gelişme sayılabilir

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Haber YorumlarıSemine Özdem:

yine söz söz kalıyo pratik bi şey yapılmıyo vatandaş da sırtında kalıyo hep

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