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Gastronomi Lisesi inşaat çalışmalarına inceleme

Gastronomi Lisesi inşaat çalışmalarına inceleme
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, beraberindeki vali yardımcılarıyla Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki inşaat çalışmalarını yerinde denetledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcıları Ahmet Özdemir ve Mehmet Faruk Kazdal ile birlikte Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında okul binasında devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında brifing aldı.

İncelemeler sırasında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine vurgu yapan Vali Aydın Baruş, eğitim yatırımlarının şehrin geleceği açısından taşıdığı değere dikkat çekerek emeği geçenlere çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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