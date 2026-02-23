Haberler

Erzincan Valisi Aydoğdu, engelli ablasına ve ağabeyine bakan Çilem'in hikayesini paylaştı

Erzincan Valisi Aydoğdu, engelli ablasına ve ağabeyine bakan Çilem'in hikayesini paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, özel gereksinimlere sahip ablası ve ağabeyinin bakımıyla ilgilenen Çilem'in fedakarlık hikayesini paylaştı. Çilem'in ailesine olan sevgisi ve sorumluluğu takdir edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, özel gereksinimli 41 yaşındaki ablası Pınar ile 39 yaşındaki ağabeyi Ramazan'ın her türlü bakım ve ihtiyaçlarını karşılayan Çilem'in hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Annelerini çocuk yaşta, babalarını ise üç yıl önce toprağa veren ailenin en küçük ferdi olan 28 yaşındaki Çilem'in, özel gereksinimli ablası ve ağabeyinin her türlü ihtiyacını karşıladığını belirten Aydoğdu, "Hayat, bazı insanlara erken büyümeyi öğretir. Çilem de öyle büyümüş." ifadelerini kullandı.

Çilem'in işletme mezunu olduğunu aktaran Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Belki kendi hayatını kuracak, kendi yoluna gidecekti ama o sevgi ve merhamet yolunu seçmiş. 'Seninle gurur duyuyoruz' dediğimizde, gözlerini indirdi ve öyle bir cümle kurdu ki… 'İnsanlar beni takdir ediyor ama bu benim için sevdiğim bir sorumluluk.' İşte o an anladık, bazı insanlar fedakarlık yaptığını bile düşünmez. Çünkü onların mayasında sevgi vardır."

Aydoğdu, Çilem'in fedakarlığını takdir ettiğini ve duygulandığını ifade etti.

Çilem'in yüzünde şikayet ya da isyanın olmadığını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bir cümle daha söyledi. Bir aileyi, bir terbiyeyi, bir mirası özetleyen cümle: 'Biz sevgi dolu bir aileydik. Annemden, babamdan ne gördüysem onu yapıyorum.' Ağabey ve ablasının sağlık problemleri var. Biz de bu mübarek ayın bereketine sığınıp bir müjde verdik. İnşallah 15 gün içinde bu sevgi dolu aileyi yeni evlerine taşıyacağız. Çünkü bazı evler dua ile ayakta durur. Bazı insanlar alkışla değil, Allah'ın rızasıyla büyür. Bugün şunu bir kez daha gördük, merhamet bir eğitim meselesidir ama özü Allah vergisidir. Sevgi, insanın içine yerleştirilmiş ilahi bir emanettir."

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar

İşte çatışmaların patlak verdiği ülkeden ilk görüntüler
Gazeteci Cüneyt Özdemir, kartel liderinin öldürülmesinin ardından çatışmaların yaşandığı Meksika'da mahsur kaldı

Cüneyt Özdemir, yangın yerine dönen ülkede mahsur kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
La Liga'da liderlik yine el değiştirdi

La Liga'da liderlik yine el değiştirdi
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Ortağı Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim

"İmamoğlu için hırsız diyebilirim"