Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında gençler ecdat yadigarı kültür eserlerini gezdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yapılan " Vakıf Haftası" etkinlikleri yıla yayıldı. Etkinlik kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden gelen geçler "Ecdat Yadigarı" kültür eserlerini gezdi.

İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü etkinlik kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliğine giderek, gençlerle ecdat yadigarı kültür varlıklarına gezi düzenledi.

KÜLTÜR YOLCULUĞU

Gençler, Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi, Karye Camii, Vakıf Hat Sanatları Müzesi ve Mihrişah Valide Sultan İmaretini gezdİ. Böylece tarihi ve kültürel değere sahip olan ecdat yadigarı eserleri yakından görme fırsatı buldu. Gençlere ülkemizin tarihinde önemli yer tutam bu eserlerle ilgili bilgiler verildi.