Uzak Şehir'de konak karışıyor

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizide, Cihan'ın Boran'ı konaktan kovduğu sahneler seyirciyi heyecanlandıracak.

CİHAN'DAN SERT ÇIKIŞ

Dizinin yeni bölüm tanıtımında Cihan, Boran'ı konaktan kovuyor. Yaşananların ardından Boran'a "Sen bir Albora değilsin artık" sözleriyle rest çeken Cihan, geri adım atmıyor.

Cihan'ın öfkesini durdurmak isteyen Sadakat, devreye girse de başarılı olamıyor. Cihan kimseyi dinlemezken, konaktaki gerginlik daha da artıyor.

ECMEL SAHNEYE ÇIKIYOR

Tam her şey kopma noktasına gelmişken Ecmel'in gelerek Boran'a sahip çıkmak istemesi, yeni çatışmaların habercisi oluyor. Bu hamlenin dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu.

HEYECAN DOLU BÖLÜM BU AKŞAM

Dram ve gerilimin dozunun arttığı Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.