Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım

Kemalettin Tuğcu'nun romanından uyarlanan ve Şemsi İnkaya, Betül Aşçıoğlu, Işıl Yücesoy, Kazım Kartal, Burçin Abdullah ile Seda Çetin'in rol aldığı 'Üvey Baba' dönemin çok izlenen dizilerindendi. 1998-2004 yıları arasında 204 bölüm yayınlanan dizinin oyuncularının son halleri dizinin fanları tarafından sık sık merak ediliyor. Dizide dikkat çeken isimlerden biri de 'Semiha Güneşli'yi canlandıran Seda Çetin oldu. Ünlü ismin son hali ortaya çıktı.

15 YILDIR İBB'DE ÇALIŞIYOR

2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışan Çetin, 2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyor.

"OYUNCULUĞA DÖNMEK İSTİYORUM"

Seda Çetin, 2014'te İBB'de müfettişlik yapan Fatih Korkmaz ile evlenmiş ve bu evlilikten 10 yaşında olan kızı Mina Şiir dünyaya gelmişti. Yaptığı bir açıklamada oyunculuğu bırakmadığını ifade eden Çetin; "Sabit iş iyi ama bizim gibi insanları aşağı doğru çekebiliyor. İçimdeki oyunculuk hevesi hiçbir zaman geçmiyor. Oyunculuğa dönmek istiyorum" demişti.

İşte Semiha'nın son hali;