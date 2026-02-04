Haberler

Flüt Sanatçısı İsmail Ayvazoğlu İzmir'de Vefat Etti

Flüt Sanatçısı İsmail Ayvazoğlu İzmir'de Vefat Etti
Flüt sanatçısı, besteci ve devlet sanatçısı İsmail Ayvazoğlu, 96 yaşında İzmir'deki huzurevinde hayatını kaybetti. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

FLÜT sanatçısı, besteci ve devlet sanatçısı İsmail Ayvazoğlu (96), İzmir'de kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti. Usta sanatçı Ayvazoğlu, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Flüt sanatçısı İsmail Ayvazoğlu, kendi isteğiyle kaldığı İzmir'deki huzurevinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın emekli sanatçısı ve İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin kurucularından Ayvazoğlu için memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Ayvazoğlu'nun cenazesi, Tavşanlı Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, sevenleri, dostları ve ailesinin eşliğinde Tavşanlı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

