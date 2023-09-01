Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'tan Kurtuluş Günü Mesajı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

"Aziz vatanımızın dört bir yanında kahramanlık destanlarının yazıldığı Kurtuluş Savaşımızda, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kazanılan zaferin ardından, 1 Eylül 1922 tarihinde değerli hemşehrilerimiz ve şanlı ordumuz düşmanlara geçit vermemiş, düşman ordularını bozguna uğratarak işgale son vermiştir. Bu vesileyle millet olma bilincini en güçlü şekilde idrak ettiğimiz 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Günümüzü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - UŞAK