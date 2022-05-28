Uşak'ta düzenlenen Moda Festivali geri dönüşüm defilesiyle başladı - Haberler

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Moda Festivali (Modafest), pet şişe atıklarının geri dönüştürülmesiyle elde edilen kıyafetlerin sergilendiği defileyle başladı.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) öncülüğünde gerçekleştirilen Modafest için Atapark Etkinlik Alanı'nda açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Modafest'in kentte ilk defa düzenlendiğini vurgulayan Ergün, "İnşallah kesintisiz yıllar içerisinde sürekli düzenlenen bir etkinlik haline gelir. Modafest, inşallah Uşak'ın oluşturduğu sanayi ve ekonomiye marka değeri olarak önemli katkılar sağlar." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Bu Modafest'i sadece bir etkinlik anlamında değil, aynı zamanda Türkiye'nin geri dönüşümünün yüzde 72'sini oluşturan kentimiz için de çok anlamlı buluyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni tip koronavirüs salgınının izlerinin silinmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Girişimci kadınlara imkan sağlamak istediklerini ve festival fikrinin böyle ortaya çıktığını belirten Çakın, "Çok şükür, bu yoğun ve gayretli çalışmalar sonrasında bugün gerçekten de büyük şehirlerde görmeye alışkın olduğumuz bir fuar konseptinde bir etkinliği sizlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra pet şişe atıklarının geri dönüştürülmesiyle elde edilen ürünlerden yapılan kıyafetlerin sergilendiği geri dönüşüm defilesine geçildi. Defilede kıyafetleri Uşak Üniversitesi öğrencileri sundu.

Defilenin ardından protokol üyeleri, etkinlik alanındaki stantları gezdi.

Söyleşi ve kültür sanat aktivitelerinin de yer aldığı festival, 31 Mayıs'ta sona erecek.