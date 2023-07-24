Ünye'de 64 çocuk toplu sünnet şöleninde bir araya geldi

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından ilçe genelinde her yıl düzenlenen toplu sünnet şöleni ile 64 çocuk aynı anda sünnet ettirildi.

Ünye 22'nci Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali çerçevesinde Ünye Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da toplu sünnet şöleni programı gerçekleştirildi. İlçe genelinde başvuruları alınan 64 çocuk sünnet kıyafetlerini giyerken, çocuklar için İskele Mevkii'nde davullu zurnalı şölen düzenlendi. Çocukların heyecanına ailelerin yanı sıra Ünye Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin ve Ali Kemal Mehel ile Ünye Müftü Vekili Metin Kaçmaz da ortak oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Vekili Metin Kaçmaz dua yaptı.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel şölende yaptığı konuşmada, "22.'sini düzenlediğimiz festivalde en güzel günü bu gün olarak düşünüyorum. Çünkü burada 64 çocuğumuz gençliğe ilk adımlarını atıyor. Bu adımları atmasında Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'nın önderliğinde kendilerine çok ufak da olsa böyle güzel bir günde anlamlı bir hediye etmek ve devamında da gençlerimizi bu süreçte takip etme fırsatı bize doğduğu için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Şölende çocuklara Ünye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilirken, Ünye Şehir Tiyatrosu tarafından çocuk oyunları sergilendi. Müzik ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar keyifli zaman geçirdi. - ORDU