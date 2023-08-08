Ünlü Söz Yazarları ve Besteci Bir Araya Geldi

Ünlü söz yazarları Ahmet Selçuk İlkan, Aşkın Tuna ve besteci Burhan Bayar, ortak projeler hakkında görüşmek üzere Burhan Bayar'ın müzik stüdyosunda bir araya geldi. Bu buluşma, üç müzik adamının dostluğunu ve müzik dünyasına kazandırdıkları besteleri vurguladı. Ayrıca, Emrah, Sibel Can ve Coşkun Sabah gibi birçok sanatçının yetişmesinde de büyük rol oynadılar.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü söz yazarları Ahmet Selçuk İlkan, Aşkın Tuna ve besteci Burhan Bayar bir araya geldi.

Besteci ve söz yazarı olan Burhan Bayar'ın müzik stüdyosunda gerçekleşen buluşmada da ortak projeler hakkında görüşüldü. Müzik dünyasına kazandıkları sayısız besteler ile adlarını altın harflerle yazdıran üç müzik adamının dostlukları tüm sanatçılara örnek oldu.

İlkan, Tuna ve Bayar ayrıca bir çok sanatçının yetişmesinde büyük rol oynadılar. Bu sanatçılar arasında Emrah, Sibel Can ve Coşkun Sabah yer alıyor.