Ünlü şarkıcı Edis, Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne aldı

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde, ünlü şarkıcı Edis sahne aldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde hit olan şarkılarını Bursalı hayranları için seslendiren şarkıcı, sahne performansıyla da göz doldurdu.

BU yıl 61'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde, ünlü şarkıcı Edis sahne aldı. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde hit olan şarkılarını Bursalı hayranları için seslendiren şarkıcı, sahne performansıyla da göz doldurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, ATIŞ Şirketler Grubu ana sponsorluğunda bu yıl 61'incisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festivali', pop müziğin ünlü yıldızı Edis'i ağırladı. Sahneye çıktığı ilk andan itibaren dansları ve enerjisi ile Bursalılardan yoğun alkış alan Edis, konserine 'Arıyorum' şarkısı ile başladı. 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcının, şarkılarına hayranları eşlik etti.

Bursa'daki her konserinin kendisi için çok keyifli geçtiğini söyleyen Edis, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ederken, festival ana sponsoru Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, şarkıcıya teşekkür plaketi sundu. (DHA)