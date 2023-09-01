Ünlü sanatçı Fedon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bodrum'da sahne aldı

Ünlü sanatçı Fedon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bodrum Highlight Otel'deki Aias'ta sahne aldı. Özel orkestrasıyla birlikte Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaz takım ile sahneye çıkan Fedon, Zafer Bayramı'nı coşkulu bir şekilde kutladı.

Ünlü sanatçı Fedon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bodrum Highlight Otel'deki Aias'ta sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda özel orkestrasıyla birlikte Türk bayrağının renkleri olan kırmızı beyaz takım ile sahneye çıkan Fedon, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bu bayram hepimizin bayramı doyasıya kutlayalım" diyerek Zafer Bayramı'nı mekandaki hayranlarıyla birlikte Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde kutladı. - MUĞLA