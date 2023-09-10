Ünlü oyuncu Barış Atay İzmir fuarında sahne aldı
Eski TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İzmir fuarında sahne alarak şarkılarını seslendirdi ve büyük alkış topladı.
İzmir fuarında sahne alan ünlü oyuncu performansı ile göz doldurdu.
MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Barış Atay İzmir fuarında sahne aldı.
Eski TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, ara verdiği oyunculuk ve yönetmenlik kariyerine şarkıcılık ile başladı. İzmir fuarında birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Atay'ın performansı büyük alkış topladı.
Türkiye İşçi Partisi'nden Antalya'dan 2. sıra milletvekili adayı olarak sahneye çıkan Barış Atay seçilmemişti.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat