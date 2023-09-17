Ünlü Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici Hastalığı Sonrası Sahneye Döndü

Kansere yakalanan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, hastalığı sonrası ilk kez sahne aldı. Manisa Soma'da düzenlenen sünnet düğününde performans sergileyen Şenlendirici, konuklara müzik dolu anlar yaşattı ve büyük alkış topladı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici hastalığı sonrası ilk kez sahne aldı.

Yakın aile dostlarının Manisa Soma'da sünnet düğününde sahne alan ünlü klarnetçi gelen konuklara müzik dolu anlar yaşattı. Şenlendirici'nin klarnet performansı büyük alkış topladı.

Kansere yakalanan ünlü sanatçı uzun zamandır müzik çalışmalarına ara vermiş, Sibel Can ve Hakan Altun ile beraber yaptığı programa da katılamıyordu.