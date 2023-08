Ünlü hocalar eşliğinde konsere hazırlanıyorlar

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Adramytteion Festivali (Adra'Fest) devam ederken, çeşitli senfoni orkestralarından ve çeşitli okullardan gelen gençlerde Uygulamalı Bilimler Fakültesi Salonlarında ünlü hocaların eşliğinde konsere hazırlanıyorlar. Akşamları değişik alanlarda konser veren gençler, orkestralarda yer almaktan mutlu olduklarını söylediler.

Burhaniye'de Cihat Aşkın'ın Sanat Yönetmenliğini yaptığı Adramytteion Festivali devam ederken, konserlerde görev alacak gençlerde Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Salonunda Cihat Aşkın'ın öncülüğünde konser hazırlığı yapıyorlar. Balıkesir Üniversitesinden Doç. Dr. Hakan Okay'ın genel koordinatörlüğünü yaptığı Adramyteion Festivali 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Her akşam değişik alanlarda konser veren gençler, gün boyu konsere hazırlanıyorlar. Orkestrada yer almaktan mutlu olduğunu anlatan Ceyda Nehir Güleç, "İzmir'den geliyorum. Güzel Sanatlar Lisesinde okuyorum. Ören Burhaniye'ye ilk defa geliyorum. Adra Fest olarak ilk defa orkestra kampındayız. Çok verimli, çok değerli sanatçılarımızla birlikte çalışıyoruz. Her gün sabah 9.30 dan Saat 13. 00 kadar çalışıp akşamda konser veriyoruz. Çok yorucu olsa da çok keyifli. Çok yeni arkadaşlar tanıdım. Hepsinden çok memnunum. Çok eğlenceli. Güzel vakitler geçiriyoruz" dedi. Demirkan Yay da, "Ankara'dan geliyorum. Viola çalıyorum. Violamı geliştirmem için Adra Fest çok büyük fırsat oldu. Bir sürü ünlü müzisyenle çalışabildim. Cihat Aşkınbunlardan birisi. Sık sık konsere çıktık. Orkestranın bir parçası olmak çok güzel" diye konuştu. Koordinatör Doç.Dr.Hakan Okay ise, " Balıkesir Üniversitesin de bir personel olarak çalışıyorum. Şu an Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesine ait BUBYO otelinde konaklamamızı yapıyoruz. Aynı zamanda tüm provalarımızı da burada gerçekleştiriyoruz. Dünyanın tanınan çok değerli sanatçıları aramızda. Cihat Aşkın hocamın rehberliğinde toplandık. Adramytteion Antik Kentinin görünürlüğünü müzik yoluyla, sanat yoluyla tanıtmak için buradayız. Bir Festival Orkestramız var. Bu orkestramızda çeşitli senfoni orkestralarından sanatçılarımız, çeşitli konservatuarlardan eğitimcilerimiz, sanatçı hocalarımız ve çeşitli yaş gruplarından genç müzisyenlerimiz bulunmakta. Bu bir eğitim projesi. Ben de bu çalışmanın koordinatörlüğünü üstleniyorum" dedi.