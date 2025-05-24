Ünlü Fotoğrafçı Sebastiao Salgado Hayatını Kaybetti

Ünlü Fotoğrafçı Sebastiao Salgado Hayatını Kaybetti
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Brezilyalı fotoğrafçı Sebastiao Salgado, 81 yaşında hayatını kaybetti. Eşi tarafından yapılan açıklamada, Salgado'nun mirasının sürdürüleceği vurgulandı.

BREZİLYALI fotoğrafçı Sebastiao Salgado'nun, 81 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Siyah-beyaz fotoğraflarıyla tanınan fotoğrafçı Sebastiao Salgado'nun ölüm haberi, eşi Lelia Wanick Salgado ile kurduğu Terra Enstitüsü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada, "Kurucumuz, mentorumuz ve sonsuz ilham kaynağımız Sebastiao Salgado'nun vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sebastiao, çağımızın en büyük fotoğrafçılarından çok daha fazlasıydı. Onun mirasını onurlandırmaya devam edeceğiz; toprağı, adaleti ve onun derinden inandığı güzellikleri restore etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN YIL FESTİVAL KAPSAMINDA SERGİSİ İSTANBUL'DA SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Sebastiao Salgado'nun kariyerinin en uzun soluklu ve önemli projelerinden 'Genesis' sergisi, geçen yılın son aylarında İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. İstanbul'da 3 ay boyunca sergilen 245 siyah-beyaz fotoğraftan oluşan 'Genesis' sergisi, Salgado'nun 2004-2011 yılları arasında üzerinde çalıştığı, sanatçının deyimiyle 'dünyaya ithaf ettiği bir aşk mektubu' niteliğindeydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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