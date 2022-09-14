'UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması'nda 50 fotoğrafa ödül

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Geleneksel Sanatlar Derneği'nce düzenlenen 'UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması'nda, ödüle layık görülen ilk 50 fotoğraf belirlendi.

Türkiye'nin somut olmayan kültür mirasını daha da görünür kılmak ve görsellerle belgelemek üzere düzenlenen 'UNESCO Somut Olmayan Türk Kültürü Mirası Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından gerçekleştirilen yarışmaya 172 sanatçı, toplam 462 fotoğrafla başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucu 50 fotoğrafa ödül verilmesi kararlaştırıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akcan, Genel Sekreteri Doç. Dr. Şehnaz Biçer, derneğin yönetim kurulu üyesi Dr. Zaliha Erdoğan Peçe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Daire Başkanlığı uzmanı Döndü Akçay Odabaşı ile fotoğraf sanatçıları Cihat Hıdır ve Tezcan Kıldıran üstlendi.Fotoğraf yarışmasında ilk 25'e giren yarışmacılar, ayrı ayrı 2 bin lira sonraki 25'e giren yarışmacılar ise 500'er lira para ödülü alacak. Fotoğraflar, yurt içinde ve dışında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinde kullanılarak çeşitli sergilerde yer alacak.