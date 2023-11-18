Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Ümraniye Kitap Fuarı, 'Kitap Vakti Geldi' temasıyla açıldı. Fuarda 100'ü aşkın yayınevi ve 200'den fazla yazar yer alırken, Filistin kitaplığı da kuruldu. Fuarın onur konuğu ise Prof. Dr. Nabi Avcı oldu.

Ümraniye Belediyesinin "Kitap Vakti Geldi" teması ile düzenlediği "4. Ümraniye Kitap Fuarı" açıldı.

100'ü aşkın yayınevi ve 200'den fazla yazarın okurla buluştuğu fuarda, "Siyonizm Gerçekleri" adlı Filistin kitaplığı kuruldu.

İmza etkinliği, söyleşi ve konferansların yapılacağı fuarın bu yılki onur konuğu ise geçmiş dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Prof. Dr. Nabi Avcı oldu.

Fuarın açılışında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Kutsal kitabının ilk emri 'Oku' olan bir dinin mensupları olarak biz, bir kitap medeniyetinin varisleriyiz. Ecdadımız, hikmeti kelamda, ilmi kitapta, ahlakı hal ve sözde aramış, bulmuş ve kimliğimize nakşetmiştir. Kitabın kıymetini anlamak noktasında kendi kültür ve medeniyetimize yönelip bakmamız yeterli olacaktır. Çağımızdaki en önemli husus bilgi ve bilginin kontrolüdür. Okuyan ve okuduğuyla kendine yabancılaşmayan; aksine okudukça kendi kültürüne sımsıkı bağlanıp dünyayı daha net gören bir nesle ihtiyacımız var. Neyi niçin okuduğumuzu unutmayacağız." dedi.

Yıldırım, Filistin'de yaşanan zulme işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çocuk, bebek, yaşlı ve kadın demeden, hastane, okul dinlemeden yaptığı saldırılar sonucunda tarihin en büyük soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Çağımızın en büyük sermayesi olan bilgiyi ve dolaylı yoldan da ekonomiyi elinde tutan Siyonistler tüm dünyaya kendi gerçeklerini dayatıyorlar. Yalan ve tahrikten başka bir kaynağa dayanmayan bu zihniyetten, kan ve gözyaşından başka hiçbir şey doğmuyor. Bu sebeple ilk işimiz, çok okuyarak bilgiyi zalime bırakmamak olmalıdır. Özellikle de tarihi onların eline bıraktığımız zaman türlü safsatalar uydurarak, işgallerine ve soykırımlarına meşru zemin oluşturuyorlar. Eğer bundan yıllar sonra, tarih kitaplarına baktığımızda; Filistinli masumları terörist, İsrailli zalimleri de masum olarak okumak istemiyorsak bu işe önem vereceğiz. Çok okuyacağız. Ama doğruyu okuyacağız. Bu sebeple biz de üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Fuarımıza bir Filistin Kütüphanesi eklemeyi uygun gördük. Filistin davasının hak mücadelesini ve Siyonizm'in kara tarihini tüm ziyaretçilerimize anlatacağız inşallah."

Prof. Dr. Nabi Avcı ise "Hepimiz Filistin için ne yapabiliriz diye sormalıyız? Bugün de bu soruya cevap bulmak istiyorsanız eğer, buradan bir kitap alıp okuyabilirsiniz. Bugün bütün dünyada enformasyon savaşı yaşanıyor. Bu savaşta doğru yerde olmak, okumaktan geçiyor. Hepinize iyi okumalar. Fuarımız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Her gün Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda 10.00 ile 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak fuar, 26 Kasım'a kadar açık olacak.