Ümraniye Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunu Açtı

ÜMRANİYE Belediyesi, 2025-2026 kültür sanat sezonunun açılışını '21'inci Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması' ödül töreniyle gerçekleştirdi. Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'de gerçekten kültürün, sanatın her dalında binlerce kardeşimizi hem eğiterek hem de onların becerilerini, geleneksel sanatlarla ve modern sanatlarla birleştirerek önemli kazanımlar sağlıyoruz" dedi.

Ümraniye Belediyesi, 2025-2026 kültür sanat sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Törenle yapılan açılış kapsamında 21'inci Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması'nın ödül töreni de düzenlendi. Geceye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve sanat dünyasından isimler katıldı. Yıldırım, açılış kurdelesini kestikten sonra resim yarışmasındaki eserlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "2025–2026 sezonunu açmış oluyoruz. Onlardan bir tanesi de kardeşlerimizin yapmış olduğu resim sergisi. Resim sergisini hep beraber geziyoruz. Ümraniye'de gerçekten kültürün, sanatın her dalında binlerce kardeşimizi hem eğiterek hem de onların becerilerini, geleneksel sanatlarla ve modern sanatlarla birleştirerek önemli kazanımlar sağlıyoruz" dedi.

'NİCE RESİM SANAT VE KÜLTÜR BULUŞMALARINDA BİR ARADA OLMAK ÜZERE'

Yıldırım, "Müzik de var, sanat da var, geleneksel sanatlar da var, kültür de var. Gençlerle her zaman buluşuyoruz. Şiir yarışmalarında buluşuyoruz, resim yarışmalarında buluşuyoruz. Ümraniye'de kültür ve sanat bir başka diyoruz. Zaten katılımdan da belli. Katılan bütün arkadaşlarımıza, Ümraniyelilere ben teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Nice böyle 21 yıllık resim, sanat ve kültür buluşmalarında bir arada olmak üzere diyoruz" diye konuştu.

DERECEYE GİREN İSİMLER BELLİ OLDU

Bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından toplam 2 bin 983 eser yarışmalara başvurdu. Şiir kategorisinde bin 949, hikaye kategorisinde 848, resim kategorisinde ise 186 başvuru alındı.

Şiir Kategorisi

Birincilik: Jüri tarafından birincilik ödülüne değer eser bulunmadı.

İkincilik: Turgay Gümüş – 'Çekirdek Ordu'

Üçüncülük: Elif Şeker Terzi – 'Kudüs'te Bir Hane'

Ayrıca 10 eser mansiyon ödülüne layık görüldü.

Hikaye Kategorisi

Birincilik: Selin Taşdemir – 'Onlar Hiç Gitmediler'

İkincilik: Ahmet Emre Kaynak – 'Gümüş Gözdeki Nehir'

Üçüncülük: Müzeyyen Güven Alver – 'Kağıt Gibi'

10 eser de mansiyon ödülü kazandı.

Resim Kategorisi

Birincilik: Fatma Çölkesen Doğru

İkincilik: Abdülaziz Özdemir – 'Hiçbir Yer, Her Yer'

Üçüncülük: Bilal Oğuz – 'Akşam Yemeği'

Ayrıca 11 sanatçı mansiyon ödülüne, 25 sanatçı ise eserleriyle sergiye değer bulundu.