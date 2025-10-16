Uluslararası Troya Festivali'nde Korfmann'a Anma Ödülü

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Troya Festivali'nde, Troya kazılarına uzun yıllar emek veren eski kazı başkanı Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'a verilen ödül, eşi Katja Korfmann'e teslim edildi.

Bu yıl 62. düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü", Troya kazılarına uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın anısına verildi.

Ödül, vefatının 20. yılında, Korfmann anısına takdim edilirken, eşi Katja Korfmann'ın sağlık sorunları nedeniyle törene katılamaması üzerine ödül, Troya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Sadık Yılmaz tarafından ailesi adına teslim alınmıştı.

Troya Antik Kenti'ni ziyaret eden Korfmann'a, Vakıf Başkanı Enver Sadık Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Fecri Polat ve Troya Kazısı ekip üyeleri Enes Can, Gül Yurun Mavinil, Hüdai Süha Can ve uzun yıllar Korfmann dönemi kazılarında çalışan Şeraffetin Taşkın ve Adife Taşkın eşlik etti.

Daha önce Başkan Yılmaz tarafından alınan ödül, Katja Korfmann'a takdim edildi.

Ayrıca Fecri Polat, 2025'te yayınlanan "Troya'nın Sevgilisi Korfmann" kitabını imzalayarak Korfmann'a hediye etti.