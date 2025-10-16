Haberler

Uluslararası Troya Festivali'nde Korfmann'a Anma Ödülü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Troya Festivali'nde, Troya kazılarına uzun yıllar emek veren Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann anısına verilen 'Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü' eşi Katja Korfmann'a takdim edildi.

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Troya Festivali'nde, Troya kazılarına uzun yıllar emek veren eski kazı başkanı Alman arkeolog Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'a verilen ödül, eşi Katja Korfmann'e teslim edildi.

Bu yıl 62. düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü", Troya kazılarına uzun yıllar emek veren Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann'ın anısına verildi.

Ödül, vefatının 20. yılında, Korfmann anısına takdim edilirken, eşi Katja Korfmann'ın sağlık sorunları nedeniyle törene katılamaması üzerine ödül, Troya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Enver Sadık Yılmaz tarafından ailesi adına teslim alınmıştı.

Troya Antik Kenti'ni ziyaret eden Korfmann'a, Vakıf Başkanı Enver Sadık Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Fecri Polat ve Troya Kazısı ekip üyeleri Enes Can, Gül Yurun Mavinil, Hüdai Süha Can ve uzun yıllar Korfmann dönemi kazılarında çalışan Şeraffetin Taşkın ve Adife Taşkın eşlik etti.

Daha önce Başkan Yılmaz tarafından alınan ödül, Katja Korfmann'a takdim edildi.

Ayrıca Fecri Polat, 2025'te yayınlanan "Troya'nın Sevgilisi Korfmann" kitabını imzalayarak Korfmann'a hediye etti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Kültür Sanat
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.