Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali Başladı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde "Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali" etkinliklerle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan kortej bando eşliğinde festival alanına yürüdü. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı konuşmada, vatandaşların festival boyunca doyasıya eğleneceğini söyledi.

Çeşitli etkinliklerle güzel bir festival olacağını belirten Becan, "Festivalimizle Uzunköprü'ye hayat vereceğiz. Uluslararası Tarihi Uzunköprü Festivali'ne tüm Uzunköprü halkımızı davet ediyoruz. Bu coşkuyu hep birlikte Uzunköprülülerle yaşayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konser, nikah, sünnet şöleni, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerin düzenleneceği festival 10 Eylül'de sona erecek.