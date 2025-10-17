Haberler

Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Gel ve hayatı anla" temalı Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki programda, düzenlenen etkinliğin çok önemli bir kültürel faaliyet olduğunu belirtti.

Şehirlerin kalibrelerinin kitaba yapılan yatırımlar ile kitap fuarları gibi etkinliklerle ölçülmesi gerektiğine işaret eden Şen, "Yüksek kültürün üretildiği ve tüketildiği yerdir şehir. Başka bin tane tanım yapabiliriz ama bu tanım yapılmazsa şehirden asıl maksat uçar diye düşünüyorum. O yüzden yüksek kültür üretilen ve yüksek kültür tüketilen yerdir, yurttur şehir diye düşünüyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da Kahramanmaraş'ın dilden gönüle köprü kuran büyük bir kültür ocağı olduğunu söyledi.

Kentin Necip Fazıl'dan Cahit Zarifoğlu'na, Sezai Karakoç'tan Erdem Beyazıt'a kadar nice büyük ismi Türk edebiyatına kazandırdığını hatırlatan Mumcu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel, en hayırlı neticelerinden birisi de milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma yazma ve üretme konusunda da öne çıkmış olmasıdır. Usta yazarların izini süren, onların geleceğini devam ettiren yazarlarımız da yetişmesi açısından geleceğe umutla baktığımızı belirtmek istiyorum. Çok sevgili gençler, bu fuarda özellikle sizleri görmek bizler için ayrı bir önem taşıyor. Geleceğimizin mimarları, fikir dünyamızın taşıyıcıları sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu bilimle, kültür ve sanatla donanmış özgüvenli gençliğin omuzlarında yükselecektir."

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kitabı ve okuma kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı temel bir görev olarak gördüklerini vurgulayan Mumcu, gençlerin kitapla bağını güçlendirmek için her fırsatta yanlarında olduklarını vurguladı.

Mumcu, bu kapsamda kütüphaneleri modernleştirip, dijital erişimi arttırdıklarını ve her şehirde kitapla buluşma yollarını çoğalttıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bir milletin medeniyet yürüyüşünün kitapların sayfalarında saklı olduğunu söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen afetin ardından yıkıntılar arasında sadece taşları değil, umudu da yeniden onardıklarını anlatan Görgel, "Bu fuar o umudun, o dirilişin en güzel sembollerinden biridir adeta. İnanıyoruz ki bir şehir yeniden inşa edilirken önce ruhu ayağa kaldırılmalıdır. Bugün de o ayağa kalkan ruhuyla Kahramanmaraş'ımız elhamdülillah buradadır. Bu yıl fuarımızda 400 yazarımızı ve 150 yayınevimizi ağırlıyoruz. 50 söyleşi ve 400 imza programıyla büyük bir kültür şölenine inşallah imza atmış olacağız. Ancak bu rakamların da ötesinde biz bu buluşmayı bir gönül seferberliği olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgel, etkinlik kapsamında 30 bin çocuğa kitap çeki hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

Emekli Büyükelçi Hasan Murat Mercan da hayatı anlamak için hayatın içinde mutlaka kitap kadar o kitabı yazan, o kitabı çeviren insanlarla da ilişkilerin olması gerektiğini anlattı.

Etkinliğe AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, kaymakamlar ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

Fuar, 26 Ekim Pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Kültür Sanat
