Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı 400 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 10 günde 400 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturduğu ve 9 Ağustos Cuma günü açılışı gerçekleştirilen fuar, Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, fuarı 10 günde 400 bin vatandaşın ziyaret ettiğini söyledi.

Kentin 6 Şubat depremleri sonrasında çok büyük bir acı yaşadığını anlatan Görgel, şöyle devam etti:

"Tabii ki inşa ve ihya çalışmalarımız sürerken, vatandaşlarımızın bu dönem içerisinde morallerini ve motivasyonlarını arttırıcı sosyal ve kültürel faaliyetlere de devam edeceğiz. Ağustos fuarı da bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesiydi. Nitekim, ilk on günde 400 bini aşkın vatandaşımız fuarımızı ziyaret etti. Bu açıdan baktığımızda, belki de bölgenin en büyük fuarlarından biri olmuş oldu."

Görgel, fuarın, iş yeri yıkılan ve hasar gören depremzede esnafa da can suyu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarda farklı günlerde konserler, çocuklarımızın eğleneceği alanlar var. 170 esnafımızın, kendilerini bu dönem içerisinde can suyu olarak gördüğümüz satış alanları var. 10 gününü geride bıraktığımız fuar ziyaretçi akınına uğradı adeta. Sadece Kahramanmaraş'tan da değil tüm bölge illerden hem önemli sayıda sosyal medyada takipçileri olan arkadaşlarımız hem de vatandaşlarımız fuarımızı ziyaret etmiş ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmuş oldu. Şehrimiz için bu tür kültürel ve sosyal aktiviteleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Bu şehrin dörtte biri neredeyse yok olmuş durumda. Altyapısı hemen hemen tamamen deforme olmuş durumda. Şimdi, altyapı çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda üstyapıyı da ilgili bakanlıklarımızla, okullar, hastaneler, konutlar, iş yerleri, sanayi alanları gibi alanlarda çalışmalarımızı sürdürürken fuar organizasyonu şehre adeta bir nefes oldu. O yüzden, sağ olsunlar, bunun beğenisini bize fuar alanında da çok ciddi manada vatandaşlarımız ilgisiyle gösteriyor."