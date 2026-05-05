Haberler

"Uluslararası Gastronomi Film Festivali" 5 Haziran'da Çeşme'de başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gastronomi ve sinemayı bir araya getirecek "Uluslararası Gastronomi Film Festivali", 5-7 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenecek.

Gastronomi ve sinemayı bir araya getirecek "Uluslararası Gastronomi Film Festivali", 5-7 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenecek.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde gerçekleştirilecek etkinlikte, film gösterimleri, söyleşiler, tadım deneyimleri ve profesyonel buluşmalar yer alacak.

Festival yönetmenleri, Michelin yıldızlı şefleri, yaratıcı endüstri profesyonellerini ve sinemaseverleri bir araya getirecek.

Program kapsamında Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması'nın yanı sıra gastronomi filmleri seçkisi, söyleşiler, "sine sınıf", "gastro sınıf" ve "tasty sinema" etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti