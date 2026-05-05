"Uluslararası Gastronomi Film Festivali" 5 Haziran'da Çeşme'de başlayacak

Gastronomi ve sinemayı bir araya getirecek "Uluslararası Gastronomi Film Festivali", 5-7 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenecek.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde gerçekleştirilecek etkinlikte, film gösterimleri, söyleşiler, tadım deneyimleri ve profesyonel buluşmalar yer alacak.

Festival yönetmenleri, Michelin yıldızlı şefleri, yaratıcı endüstri profesyonellerini ve sinemaseverleri bir araya getirecek.

Program kapsamında Uluslararası Klazomenai Kısa Film Yarışması'nın yanı sıra gastronomi filmleri seçkisi, söyleşiler, "sine sınıf", "gastro sınıf" ve "tasty sinema" etkinlikleri düzenlenecek.