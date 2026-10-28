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Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu, İzmir'de Cumhuriyet'in Sesi konserini verdi

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İzmir Buca'da Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk konserini verdi. 120 kişilik kadroyla sahne alan topluluk, Buca'nın kültür sanat alanında markalaşmasını amaçlıyor.

İzmir'de, Uluslararası Buca Orkestrası ve Korosu, ilk konserini Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında verdi.

Buca Kaymakamlığınca Buca Işılay Saygın Kasaplar Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet'in Sesi konserini, şef Cenk Aybars Dereli yönetti.

Sahne alan solistler ve koro, Cumhuriyet Bayramı'na özel oluşturdukları repertuvarı müzikseverlerle paylaştı.

Gecede, "Bir Fırtına Tuttu Bizi", "İzmir'in Kavakları", "Memleketim", "Hayat Bayram Olsa", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" gibi eserlere sanatseverler de eşlik etti.

Zeybek ve dans gösterisinin de sunulduğu konserde şef, solistler ve koro, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserin sonunda kırmızı ve beyaz renkteki balonlar gökyüzüne salındı.

Buca Kaymakamı Muhammed Gürbüz ile Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, konserde emeği geçenlere çiçek ve plaket verdi.

Aynı zamanda projenin yürütücülüğünü de yapan müzik öğretmeni Dereli, yaptığı konuşmada, 120 kişilik kadrosuyla sanatseverlerle buluştuklarını, amaçlarının Buca ilçesinin kültür sanat alanında markalaşmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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