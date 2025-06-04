Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Geleneksel Öğrenci Sergisi

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Geleneksel Öğrenci Sergisi
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi tarafından düzenlenen 15. Geleneksel Öğrenci Sergisi, sanatseverlerle buluştu. Sergide, öğrencilerin özgün projeleri sergilendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından Geleneksel Öğrenci Sergisi yapıldı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Öğrenci Sergisi, Üsküp Kent Müzesi'nde sanatseverlere kapılarını açtı.

IBU Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hayal gücü ve yenilikle harmanladığı projeleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreninde IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Marija Miloshevska Janakieska ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinden Prof. Laze Tripkov konuşma yaptı.

Rektör Sunar, konuşmasında, sanat ve tasarımın toplumları birbirine bağlayan düşünsel bir köprü olduğunu belirterek öğrencilerin ortaya koyduğu özgün çalışmaları IBU'nun eğitim kalitesinin bir yansıması olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Kültür Sanat
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