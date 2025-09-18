Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'Zorba' Balesine Büyük İlgi

HER yıl sanatseverlerin heyecanla beklediği Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin ikinci gösterimi 'Zorba', ayakta alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 17 Eylül akşamı Mikis Theodorakis'in dünyaca tanınan ezgileriyle sahneye uyarlanan ve Nikos Kazancakis'in aynı adlı romanından esinlenilen 'Zorba' balesiyle unutulmaz bir gece yaşattı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen eser, yüksek enerjili dansları ve sirtaki ritimleriyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu coşturdu. Final sahnesinde tüm sanatçılar ayakta alkışlandı; izleyicilerin dakikalarca süren coşkulu tezahüratları karşısında sanatçılar defalarca sahneye dönerek bis yaptı.

Festivalin bu özel gecesine Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu da katılım göstererek Aspendos'un büyüleyici atmosferinde sanatseverle birlikte heyecana ortak oldu.Koreografisi ve librettosu Lorca Massine'e ait olan, orkestra şefi Sunay Muratov yönetiminde sahnelenen eser; başlıca rollerde Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sanatçıları Eren Keleş, İlhan Durgut, Umutcan Arzuman, Sultan Erol, Serapsu Yaşar, Nilay Tahiroğlu, Berkay Saraçoğlu, Kutay Yaşar ve Beril Baştürk ile Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı Selva Erdener görev aldı.Festivale damgasını vuran 'Zorba' balesi, özgürlüğün, yaşam sevincinin ve dostluğun dansla buluştuğu büyüleyici bir şölen olarak sanatseverlerin hafızasına kazındı. Sirtaki ritimleriyle doruğa çıkan final sahnesi, Aspendos'un büyülü taşları arasında dakikalarca süren alkışlarla taçlandı.32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu coşkulu gecenin ardından, 20 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'de sahnelenecek balenin ölümsüz başyapıtlarından 'Kuğu Gölü' ile devam edecek. Aspendos Antik Tiyatrosu'nun eşsiz atmosferinde Tchaikovsky'nin müzikleri eşliğinde sahneye taşınacak bu görkemli prodüksiyon, zarafet ve aşkın dansla buluştuğu unutulmaz bir gece vadediyor. Sanatseverler etkinlik biletlerini www.operabale.gov.tr ve www.biletinial.com bilet satış siteleri üzerinden ve Haşim İşcan Kültür Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Turizm Danışma Bürosu gişelerinden temin edebililecek.