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Uluslararası Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da Başlıyor

Uluslararası Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da Başlıyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28'incisi düzenlenecek Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin 20 Kasım'da başlayacağını ve birçok etkinlik gerçekleştireceğini açıkladı. Festival, 10 gün sürecek ve birçok uluslararası sanatçıyı ağırlayacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin 20 Kasım'da başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında birçok konser, söyleşi, ücretsiz sergi ve eğitim etkinliği yapılacak. 10 gün sürecek festival, Ankara'nın farklı mekanlarında cazseverlerle buluşturulacak. Çok sayıda uluslararası sanatçının sanatseverlerle bir araya geleceği festival, 30 Kasım'da sona erecek. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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