Uluslararası Ankara Caz Festivali 20 Kasım'da Başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin 20 Kasım'da başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında birçok konser, söyleşi, ücretsiz sergi ve eğitim etkinliği yapılacak. 10 gün sürecek festival, Ankara'nın farklı mekanlarında cazseverlerle buluşturulacak. Çok sayıda uluslararası sanatçının sanatseverlerle bir araya geleceği festival, 30 Kasım'da sona erecek. Uluslararası Ankara Caz Festivali'nin programına www.cazdernegi.org adresinden ulaşılabiliyor.