Haberler

Uluborlu binlerce yıllık tarihiyle "açık hava müzesi"ni andırıyor

Uluborlu binlerce yıllık tarihiyle 'açık hava müzesi'ni andırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Uluborlu ilçesi, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma tarihi eserleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Uluborlu Kalesi ve çok sayıda tarihi yapı, bölgenin kültürel mirasını gözler önüne seriyor.

???????Isparta'nın Uluborlu ilçesi, binlerce yıllık geçmişi ve Roma, Bizans, Selçuklu, Hamitoğulları Beyliği ile Osmanlı dönemlerinden kalma eserleriyle ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Tarih boyunca askeri ve ticari yolların kesişim noktasında yer alan ilçede, özellikle yaklaşık 200 metrelik surları ve iki ana kapısıyla ayakta kalan Uluborlu Kalesi, bölgenin en önemli kültür mirasları arasında gösteriliyor.

Uluborlu Kalesi, Helenistik dönemden Cumhuriyet dönemine uzanan çok katmanlı tarihiyle dikkati çekiyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Bakır, AA muhabirine, Uluborlu'nun geçmişte "Sopolis" ve "Apollonia Mordiaion" isimleriyle anıldığını söyledi.

İlçenin, Helenistik dönemden bugüne kesintisiz bir yerleşim alanı olduğunu belirten Bakır, "Uluborlu'da bir noktadan baktığınız zaman 7 farklı döneme ait eserleri aynı anda görebiliyorsunuz. Özellikle Selçuklu fetihlerinden sonra inşa edilen 3 hamam, bir kervansaray, camiler ve çok sayıda çeşme günümüze ulaşmış durumda." dedi.

Şehzadelerin eğitim merkezi

Bakır, ilçenin Anadolu Selçuklu Devleti döneminde şehzadelerin eğitim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sultan Hamamı olarak bilinen yapı, Sultan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılmış ve özgün mimarisini koruyan nadir Selçuklu eserlerinden biri. Ayrıca 'Kargı Medresesi' olarak adlandırılan yapının, Osmanlı Padişahı 1. Bayezid'ın eğitim aldığı medreseler arasında olduğu bilinmektedir. İlçede Hamitoğulları Beyliği'ne ait türbeler ve halk arasında Yunus Emre'ye ait olduğu öne sürülen bir türbe de yer almaktadır."

Tarihi yapıların bir kısmının restorasyon beklediğine işaret eden Bakır, bu eserlerin turizme tam anlamıyla kazandırılmasının bölge ekonomisine ve kültür turizmine büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla TÜİK Başkanı görevden alındı
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor

Tiryakilere kötü haber! Kullanımı tamamen yasaklanıyor

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki

Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özel'e tepki

Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar