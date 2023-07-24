Ukraynalı Dans Ekibi Rize'de Savaş Karşıtı Gösteri Yaptı

Rize'de düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde sahne alan Ukraynalı dans ekibi, siren sesi eşliğinde savaş karşıtı bir gösteri gerçekleştirdi. Dansçılar, tulum ve müzik eşliğinde hünerlerini sergilerken, Ukraynalı ekip siren sesleri ile danslarını birleştirerek izleyenlerden alkış aldı. Etkinlik koordinatörü Hakan Güveni, barış mesajı vermek için Ukrayna ve Rusya'yı da misafir ettiklerini belirtti. Dans ekip lideri Natalia Karaca ise savaşın çocuklara verdiği zarara dikkat çekerek, savaşın durdurulması gerektiğini vurguladı.

RİZE'de 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde sahne alan Ukraynalı dans ekibi, siren sesi eşliğinde savaş karşıtı gösteri yaptı. Ekip lideri Ukraynalı Natalia Karaca, "Bu dansın anlamı; savaş durdurulsun. Bu siren seslerini, tüm dünya duymalı. Bu sirenler altında yaşamak mümkün değil" dedi.

Kentte geleneksel olarak düzenlenen tulum ve kemençe türlerinin çalınıp, farklı ülkelere ait halk danslarının tanıtıldığı 12'nci Uluslararası Tulum ve Kemençe Festivali'nde dansçılar, özel dans kostümleri ve yörelerine ait figürlerle sahnede hünerlerini sergiledi. Festival kapsamında İslampaşa Mahallesi sahil kordonunda, Türkiye, Ukrayna, Osetya, Gürcistan, Filistin, Rusya, Yunanistan ve İran halk dansları topluluklarının da aralarında bulunduğu 600 dansçı, tulum ve müzik eşliğinde gösteriler sundu. Rusya- Ukrayna'ya Savaşı'ndan kaçıp Antalya'ya yerleşen Ukraynalı dans ekibi de Rize'ye gelerek, gösteri yaptı. Siren sesleri ile danslarını birleştiren Ukraynalı ekibin, savaş karşıtı dans gösterisi, izleyenlerden alkış aldı.

Dans ekip lideri Ukraynalı Natalia Karaca da "Savaş döneminde çocuklarla birlikte Ukrayna'dan Antalya'ya geldik. Oradan da buraya geldik. Çocukları kurtarmak istedik. Bu dansın anlamı; savaş durdurulsun. Bu siren seslerini, tüm dünya duymalı. Bu sirenler altında yaşamak mümkün değil. Çocukların okuma, eğlenme ve savaşsız yaşama hakları var. Savaştan en büyük zararı çocuklar görüyor" dedi.