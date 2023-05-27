Uğur Işılak Erzurum'da coşturdu

Uğur Işılak, 'Birlik Konseri' çerçevesinde Erzurumlularla buluştu.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programdan önce Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da marşlar söyledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve her dönemde vatanın umudu olduğunu belirterek, "Erzurumlu birlik demektir, beraberlik demektir. Bundan sonra da Anadolu'dan tüm dünyaya haktan, adaletten ve insanlıktan yana yükselen bir ses olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki konserde zaman zaman yoğun şekilde yağmur olmasına rağmen vatandaşlar alanı terk etmedi. Uğur Işılak'ın seslendirdiği parçalarla zaman zaman duygusal anların da yaşandığı konserde, hayranları sanatçıyı yalnız bırakmadı. - ERZURUM