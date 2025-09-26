Uğur Çavuşoğlu'nun 'Manevi Gıcırtılar' Tiyatro Oyunu Samsun'da Sahnelenecek

Sanatçı Uğur Çavuşoğlu'nun yazıp oynadığı "Manevi Gıcırtılar" tiyatro oyunu, Samsun'da sanatseverlerle buluşacak.

19 Mayıs Anadolu Lisesi Mezunlar Derneğinin organizasyonuyla "Manevi Gıcırtılar" tiyatro oyunu, 27 Eylül'de Atakum Belediyesi Ata Sahnesi'nde Samsun'da ilk kez sahneye konulacak.

Oyuncu Uğur Çavuşoğlu, AA muhabirine, oyunun 4 büyük Türk yazarının hikayesi olduğunu söyledi.

Aziz Nesin, Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık ve Ferit Edgü'nün eserlerinden alıntı yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, "(Manevi Gıcırtılar) adı, Oğuz Atay'ın 'Tutunamayanlar' romanında geçer, bu tümcedir. Dört büyük Türk yazarının hikayesi var oyunun içinde. Aziz Nesin, Nazım Hikmet, Sait Faik Abasıyanık ve Ferit Edgü'nün hikayelerini bir araya getirmek için ben de bir hikaye yazdım. Hikaye içerisinde hikaye anlatıyorum kısacası. Oyunu geçen sene İstanbul'da oynamaya başladım." dedi.

Oyunun İstanbul dışında Aydın'ın Kuşadası ilçesi, İzmir, Kars ve Van'da da sahnelendiğini belirten Çavuşoğlu, "Şimdi de Samsun'da oynayacağım. Gelirinin öğrencilere burs için kullanılacak olması beni daha çok heyecanlandırıyor." ifadesini kullandı.

Oyun hakkında bilgi veren Uğur Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Oyun, Türk edebiyatındaki büyük ustaların hikayeleriyle kendi içsel yolculuğunu arayan bir aktörün hikayesi. Teos Antik Şehri'nde geçiyor. 30 sene sonra aktörler buluşmak üzere söz vermişiz birbirimize fakat kimse gelmemiş. Orada yalnız kalmam sonucu diyorum ki 'Kimse gelmedi, ben de öyleyse burada size birkaç hikaye anlatayım'. Bu arada Teos'tan bahsediyorum. Teos'un geçmişinden, Büyük İskender'den bahsediyorum."