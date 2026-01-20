Haberler

Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşinden, sanatçının son durumuyla ilgili yeni açıklama

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyor. Kardeşi Umut Özkan, donör arayışlarının devam ettiğini duyurdu ve özellikle tiyatro ve sinema camiasındaki kişilerin destek vermesini istedi. Sanat dünyasından birçok isim, Özkan için acil donör çağrısında bulundu.

"Geniş Aile", "Oflu Hoca", "Emret Komutanım", "Cenazemize Hoşgeldiniz", "Aile Terbiyesi" ve "Adalet"in arasında olduğu çok sayıda film ve dizide rol alan ve rahatsızlığı sebebiyle tedavisi süren oyuncu Ufuk Özkan için kritik süreç devam ediyor.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncunun son durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Umut Özkan paylaşımında, "Ağabeyim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu gelişmiş olup, yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını özellikle vurgulamaktadır. Bu nedenle, yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler kısıtlanmıştır. Burada bir kez daha önemle belirtmek isterim ki karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş, onu tanıyan tiyatro ve sanat camiasından kişilerin, Instagram hesabım üzerinden benimle iletişime geçmeleri büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Organ bağışı sürecine ilişkin de paylaşımda bulunan Umut Özkan,, "İstanbul ile İstanbul dışından ağabeyimin hayranları ve sevenlerinin donör olma isteği bizim için çok kıymetli. Herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." şeklinde konuştu

Sanat dünyasında Özkan için "acil donör" çağrısı

Özkan'ın sağlık durumu kritikliğini korurken sanat dünyasından oyuncu için "donör çağrısı" yapıldı.

Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran ve Pelin Öztekin'in de aralarında bulunduğu ünlü isimler, sosyal medya hesapları aracılığıyla Ufuk Özkan için acil donör çağırısında bulundu.

