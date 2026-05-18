Anneanne, kızı ve torunu motivasyon etkinliğinde sahneye çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen motivasyon etkinliğinde, 61 yaşındaki anneanne Fikriye Narin, kızı Ayşegül Şahin ve torunu Ensar Şahin aynı sahnede performans sergileyerek izleyenlerden büyük alkış aldı.

Mezitli Nurettin Topçu Anadolu Lisesinde öğrencilerin yoğun ders temposundan uzaklaşarak moral bulmaları amacıyla düzenlenen etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Program kapsamında sahne alan Beyaz Melekler Ritm Grubu, müzik dinletisiyle etkinliğe renk kattı.

160 kadın ve 5 erkek üyeden oluşan ritm grubunun gösterisi büyük beğeni toplarken, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise aynı aileden üç kuşağın birlikte sahne alması oldu. 61 yaşındaki Fikriye Narin, kızı Ayşegül Şahin ve torunu Ensar Şahin'in birlikte sahne performansı salondakilerden yoğun alkış aldı.

Okul Müdürü Faruk Temel, etkinliğin öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Amacımız öğrencilerimizi yoğun ders programı arasında bir nebze de olsa stresten uzaklaştırmak ve velilerimizle birlikte güzel bir ortamda buluşturmaktı" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
