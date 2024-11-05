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TV+, Oscar Ödüllü Billy Bob Thornton ile Yeni Dizi 'Landman'ı Yayınlıyor

TV+, Oscar Ödüllü Billy Bob Thornton ile Yeni Dizi 'Landman'ı Yayınlıyor
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TV+, Oscar ödüllü Billy Bob Thornton'ın başrolünde yer aldığı 'Landman' dizisinin Türkçe altyazılı resmi fragmanını paylaştı. Dizi, 18 Kasım'da TV+'ta izleyiciyle buluşacak.

TV+, Oscar ödüllü Billy Bob Thornton'ın başrolünde yer aldığı, yeni orijinal dizi Landman'in Türkçe altyazılı resmi fragmanını yayınladı. Dizi, 18 Kasım Pazartesi günü, Amerika'dan bir gün sonra Türkiye'de TV+'ta izleyiciyle buluşacak.

TV+'ta ilk olarak iki bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Landman'in yeni bölümleri, Amerika'dan 24 saat sonra Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle her Pazartesi sadece TV+'ta olacak. Oscar adayı Taylor Sheridan ve Christian Wallace iş birliğiyle hayata geçirilen Landman'in yapımcılığını ise Paramount+ adına, MTV Entertainment Studios, 101 Studios ve Sheridan's Bosque Ranch Productions üstleniyor. Batı Teksas'ın meşhur petrol kuyularının yer aldığı bölgede geçen Landman, bu zorlu dünyadaki zengin olma mücadelelerinin hikayesini ekranlara taşıyacak. Imperative Entertainment ve Texas Monthly'nin 11 bölümlük popüler podcast'i 'Boomtown'un etkileyici bir adaptasyonu olma özelliğini taşıyan dizi, 'kabadayıların ve vahşi milyarderlerin', dünyanın iklimini, ekonomisini ve jeopolitiğini yeniden şekillendirecek ölçekteki hamlelerini odağına alıyor.

Landman dizisinin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

"Dizide Oscar ödüllü Thornton'a ek olarak Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) ve Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans) rol alıyor. Jon Hamm (Mad Men) sezon boyunca konuk oyuncu olarak oyuncu kadrosuna katılırken, izleyiciler Andy Garcia (Expendables serisi) ve Michael Peña'yı da izleme şansı yakalayacak. Landman'in baş yapımcılığını Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman ve Stephen Kay'in yanı sıra Imperative Entertainment'tan Dan Friedkin ve Jason Hoch ile Texas Monthly'den J.K. Nickell ve Megan Creydt üstleniyor."

Peter Feldman'in ise yardımcı yapımcı olarak görev aldığı Landman'in dağıtımcılığını Paramount Global Content Distribution gerçekleştiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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