Türksoy'un 30. yılı dolayısıyla genç yetenekler ödül töreni ve sergi açılışı düzenlendi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türksoy kuruluşunun 30. yılına ithafen düzenlenen genç yetenekler ödül töreni ve sergi açılışına katıldı.

Türksoy'un 30. yılı dolayısıyla genç yetenekler ödül töreni ve sergi açılışı düzenlendi

ANKARA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türksoy kuruluşunun 30. yılına ithafen düzenlenen genç yetenekler ödül töreni ve sergi açılışına katıldı.

Düzenlenen genç yetenekler ödül töreni ve sergi açılışına Zorlu'nun yanı sıra Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev ve çok sayıda çocuk katıldı.

Töre, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin önemine değinerek Türksoy'un 30.yılını kutladıklarını, kuruluşuna ve çalışmalarına emek veren ülkeleri selamladıklarını söyledi.

Türk dünyasının daha da büyüyeceğine vurgu yapan Töre, Türk çocuklarının ecdadını ve tarihini iyi bilmesi gerektiğini kaydetti. Gençlerin bayrak gibi olduğuna ve bu bayrakların asla yere inmemesi gerektiğinin altını çizen Töre, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadesinin içerisinde birleşilmesi gerektiğini belirtti.

Asıl olanın Türk milletine duyulan gönül sevdası olduğunu ifade eden Töre, geleceğe yürünebilmesi için milli şuurun her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

Töre konuşmasında Türk dünyasında vatanı ve milleti için şehit düşenleri saygı ve rahmetle andı.

Ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev, Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev Kırgızistan, Türkmenistan ve diğer Türk dünyasından katılım gösteren ve ödül kazanmaya hak kazanan gençlerin ödüllerini takdim etti.