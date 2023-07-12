Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, TÜRKSOY'un 30. yıl dönümünü kutladı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yıl dönümü vesilesiyle TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev'e kutlama mesajı gönderdi. Berdimuhamedov, Türkmenistan ile TÜRKSOY arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefiyle gelecekte de aktif bir şekilde çalışmaya devam edileceğini belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) kuruluşunun 30. yıl dönümü vesilesiyle TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev'e kutlama mesajı gönderdi.

Türkmen Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, Berdimuhamedov, mesajında TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yıl dönümü vesilesiyle Genel Sekreter Rayev'i kutladı.

Berdimuhamedov, "Türkmenistan ile TÜRKSOY arasında geçen dönemde etkin işbirliği kuruldu. İşbirliğimiz, ortak tarihi, manevi ve kültürel değerlere sahip Türk halkları arasındaki dostane ilişkileri ve olumlu işbirliğini güçlendirme hedefleri doğrultusundadır. Türkmenistan gelecekte de TÜRKSOY ile aktif iş birliğini sürdürecek." ifadesini kullandı.