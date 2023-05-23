Türkmenistan'da tarihi Şehrislam kenti yeniden inşa edildi

Türkmenistan'da İpek Yolu güzergahındaki 12. yüzyıla ait "Tek Yazır" kalesi olarak bilinen tarihi "Şehrislam" kentinin yeniden inşası tamamlandı.

Türkmenistan İlimler Akademisi, Sanayiciler ve Girişimciler Birliği, ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonunun (AFCP) desteğiyle tamamlanan projenin kapanış törenine, ABD'nin Aşkabat Büyükelçisi Matthew S. Klimow, Büyükelçilik çalışanları, Türkmen tarih ve arkeoloji uzmanları ve basın mensupları katıldı.

Matthew S. Klimow, törende, "Türkmenistan'ın zengin kültürel mirasını yansıtan Şehrislam'ın Amerikan ve Türkmen akademisyenler, AFCP ve diğer kuruluşlar aracılığıyla ortaklıklara ilham vereceğine tamamen inanıyoruz." dedi.

Türkmenistan İlimler Akademisi Doçenti Berdiyev Allaguly, başkent Aşkabat'a 100 kilometre uzaklıktaki Baherden şehrinin 20 kilometre kuzeyindeki Şehrislam kentinin önemine işaret etti.

Tarihi Şehrislam kentinin 100 hektarlık bir alanı kapladığını ve su kanalları sistemine sahip olduğunu anlatan Berdiyev, "Bu sistem, Kopetdağ Dağları'nda (şehre 20 kilometreden fazla uzaklıkta) bulunan kaynaklardan sulama tünelleri ve kanallar aracılığıyla şehre su getirmek için kullanılıyordu." dedi.

Kentin yeniden inşasının, turistlerin Orta Çağ şehir inşasını ve mimarisini kendi gözleriyle görmelerine ve anlamalarına yardımcı olduğunu vurgulayan Berdiyev, "Ayrıca bu tarihi kentin yeniden inşa edilmesi, gelecekte burada bilimsel çalışmalar yapma imkanı da sağlıyor." ifadesini kullandı.