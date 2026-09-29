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Türkiye Sinema Festivali’nde rekor: 777 bin seyirci salonlara akın etti

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Türkiye Sinema Festivali’nde rekor: 777 bin seyirci salonlara akın etti Haber Videosunu İzle
Türkiye Sinema Festivali’nde rekor: 777 bin seyirci salonlara akın etti
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GNÇ Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun ilginin sinemanın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiğini belirterek Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini açıkladı.

GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü. 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festival kapsamında Türkiye genelindeki sinema salonları yüz binlerce izleyiciyi ağırladı. İki günlük etkinlikte toplam 777 bin seyirci beyaz perdeyle buluştu.

TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ İKİ GÜNDE 777 BİN SEYİRCİYLE REKOR KIRDI

Festivalin ikinci yılında ulaşılan seyirci sayısı, organizasyonun gördüğü ilgiyi ortaya koydu. İki gün boyunca sinema salonlarında yaşanan yoğunluk, kampanyanın geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını gösterdi.

SİNEMA KAMPANYASINDA SALONLAR DOLDU TAŞTI

Festival kapsamında gerçekleştirilen kampanya, hafta sonu sinema salonlarındaki hareketliliği artırdı. Türkiye genelinde çok sayıda sinemasever, farklı yapımları beyaz perdede izleme fırsatı buldu.

BAKAN ERSOY: “YOĞUN İLGİ SİNEMANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ”

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivale gösterilen ilgiyi değerlendirerek birlikte film izleme kültürünün önemine dikkat çekti. Ersoy, yüksek katılımın sinemanın insanları bir araya getiren gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Ersoy ayrıca Türk sinemasının gelişimine yönelik desteklerin devam edeceğini ve izleyiciyi sinema salonlarıyla buluşturan projelerin sürdürüleceğini belirtti.

Stajyer Editör2
Stajyer Editör2
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