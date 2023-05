Türkiye'nin ilk caz piyanisti İlham Gencer son yolculuğuna uğurlandı

101 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk caz piyanisti İlham Gencer, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün Bodrum'da kaldırıldığı hastanede 101 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk caz piyanisti İlham Gencer, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sevenleri son yolculuğunda ünlü piyanisti yalnız bırakmadı. Oyuncu Nuri Alço, sanatçı Emel Sayın ve çok sayıda seveninin katıldığı cenazede ünlü piyanistin oğlu Sanatçı Bora Gencer taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının kılınmasının ardından Gencer toprağa verildi.

"Örnek bir insandı"

Cenazeye katılan Nuri Alço, "Örnek bir insandı. Mesleğinde onuru olan, her zaman toprağını, Türk bayrağını, milletini seven biriydi. Ona Allah uzun ömürler verdi. Bu yaşa kadar geldi. Bu yaz birlikte Bodrum'daydık, hastaneye kaldırdık. Dimağı zengin olan, bu yaşta bile her şeyi hatırlayan biriydi. Allah ona çok güzel bir ölüm nasip etti. Allah toprağını bol eylesin. Mesleğinde duayen ve örnek biriydi" dedi.

Sanatçı Emel Sayın ise, "Çok değerli bir müzisyenimizi ve güzel bir insanı kaybettik. Benim için ayrıca çok değerliydi. İlham Bey'i 14-15 yaşlarındayken tanımıştım. Gençlere çok değer veren, hem onlardan manen beslenen hem de onlara moral verip destek olan bir insandı. Ben de ilk defa onunla elime mikrofon alıp sahnede oldum. Sonra da bir dostluk oldu. Çok saydığım ve sevdiğim bir insandı. Son günlerde görüşemedik, ona üzülüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL