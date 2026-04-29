Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Aydın'da

Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Aydın'da
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci durağı Aydın'da; 2-10 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci durağı Aydın'da; 2-10 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek.

İlk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak olan Aydın, festival süresince antik kentleri, köklü yaşam kültürü ve Ege'nin kendine özgü mutfak çeşitliliğiyle ziyaretçilere çok yönlü bir kültür-sanat deneyimi sunacak.

Aydın'ın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle ülkemizin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirde ilk kez düzenlenecek festivalin müjdesini vererek, "Aydın'ı bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil ederek şehrin sahip olduğu zengin mirası kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Antik dönemden günümüze uzanan birikimiyle dikkat çeken Aydın, festival süresince konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden sahne performanslarına kadar uzanan kapsamlı bir programla sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Aydın'ın kültürel potansiyelini daha da güçlendirmeyi, şehrimizin kültür turizmi açısından taşıdığı değeri daha görünür kılmayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

