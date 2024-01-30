Türkiye'de İngilizce şarkılar en çok dinleniyor

Online dil öğrenme platformu Preply, online müzik platformu Spotify'ın verilerini analiz ederek Türkiye'nin yabancı müzik dinleme trendlerine yönelik bir çalışma yaptı. Bin 899 yabancı şarkıyı dil ve türlerine göre inceleyen araştırmaya göre Türkçeden sonra en çok İngilizce şarkı dinleniyor. Onu Kore ve İspanyolca parçalar takip ediyor.

Türkiye'de Yabancı Müzik Dinleme Alışkanlıkları Araştırması, 5 bini aşkın şarkı arasında Türkçe olanları eleyip, geriye kalan bin 899 parça ile yapıldı.

10 YABANCI ŞARKIDAN 9'U İNGİLİZCE

Açık kaynaklardan derlenen ve yabancı dildeki şarkıların incelenmesiyle oluşturulan araştırma, Türk dinleyicilerin tercih ettiği 10 yabancı şarkıdan 9'unun İngilizce olduğunu gösterdi. Araştırmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, "Platformlar tarafından yıl sonunda yayımlanan müzik özeti içerikleri, Türkiye'deki popüler şarkılara ışık tutsa da, yabancı dil şarkılara dair kapsamlı bir içgörü sunmuyor. Preply olarak yürüttüğümüz araştırma, yabancı dilde en çok dinlenen şarkıların yüzde 92'sinin İngilizce olduğunu gösteriyor. İngilizcenin bu baskınlığına rağmen Korecenin hemen ikinci sırayı alması da şaşırtıcı değil. Özellikle son dönemde tüm dünyada bir trende dönüşen popüler Kore dizileri ve K-pop akımı, BTS gibi güçlü hayran kitlelerine sahip en çok dinlenen K-pop gruplarının da vasıtasıyla Koreceyi popüler bir dil haline getiriyor. Preply olarak, hedef kitlelerimizi günlük alışkanlıkları üzerinden anlamaya ve onlara Korece kursları, İngilizce kursları, Almanca kursları gibi online çözümler sunmaya devam ediyoruz. Preply'ye üye olan kullanıcılar, online dil öğretmenlerini seçerek ihtiyaçlarına uygun özel yabancı dil dersi planlamalarını yapabiliyor" dedi.

SOSYAL MEDYA AKIMLARI DA DİLLERE POPÜLARİTE KAZANDIRIYOR

Araştırmada incelenen 2 bine yakın yabancı şarkı arasında, İspanyolca, Fransızca, Hintçe, Arnavutça, Arapça, Felemenkçe gibi dillerin de listeye girdiğini belirten Sivişoğlu, "Özellikle pastadan daha az pay alan ve etki alanı daha küçük olan dillerin popülaritesinin arkasında ise kısa video platformlarında dönem dönem trend olan, farklı şarkılarla yapılan dansların olabileceği yönünde bir çıkarımımız oldu. Arnavutça, Hintçe gibi dillerdeki şarkıların dünyanın dört bir yanından ilgi görmesi, bu şarkıların diğer platformlarda da çok dinlenenler arasında girmesine yardımcı oluyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı şarkılarının toplamda 13 dilde üretildiğini görüyoruz ki, bu da, Türk dinleyicilerin anlamını bilmeseler dahi evrensel notalara kulak vermeye istekli olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ŞARKICILAR BELLİ OLDU

Hem dil verilerini doğrulamak hem de araştırmayı zenginleştirmek için Türkiye'de en popüler yabancı şarkıcıları da tespit ettiklerini dile getiren Sivişoğlu, "En popüler yabancı şarkılar listesinde, en çok şarkısıyla yer alan sanatçıları sıraladık. 15'ten fazla şarkıyla bu listelerde yer almayı başaran şarkıcılar arasında, 55 şarkısıyla listenin galibi The Weeknd oldu. Aynı zamanda 4 milyarı aşkın dinlenmeyle popüler müzik platformunda en çok dinlemeye sahip olan The Weeknd'i ise Ariana Grande izledi. Üçüncü sırada ise şaşırmadığımız bir sonuç vardı, Güney Kore çıkışlı BTS, 47 şarkısıyla, Türkiye'deki en popüler üçüncü yabancı sanatçı oldu. Dünya çapındaki verilere baktığımızda, Türk dinleyicilerin The Weeknd ve Ariana Grande gibi isimlere olan ilgileriyle küresel trendleri de yakından takip ettiğini söyleyebiliyoruz" diye konuştu.

"MÜZİK DİNLEMEK YABANCI DİL ÖĞRENMEYE KATKIDA BULUNUYOR"

Mustafa Ali Sivişoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Araştırmamızın bir bölümünde de yabancı dilde müzik dinlemenin dil öğrenme sürecine dair bilimsel tespitlere yer verdik. Hafızayı güçlendirmesi, doğru telaffuzlarla tanıştırması, tekrar eden melodilerle dinleme becerilerini iyileştirmesi gibi yönleriyle yabancı dilde müzik dinlemek, dil öğrenme sürecine katkıda bulunuyor. Kullanıcılarımıza dil öğrenme hedeflerine ulaşabilecekleri; İngilizce, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece, Rusça gibi 50 dilde özel öğretmenlerle yabancı dil pratiği yaparak online dil öğrenme süreci yürütebilecekleri bir platform sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanından ana dilini konuşan eğitmenlerle yenilenen marka kimliğimiz ve gelişmiş platformumuzla dil öğrenmeyi dijitale sığdırıyoruz."