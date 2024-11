Türk Telekom'un Muud Platformunda Çevrimdışı Dinleme Dönemi

TÜRK Telekom'un dijital müzik platformu Muud, kullanıcılarına 'çevrim dışı dinleme' özelliği sunuyor. Çevrim dışı dinleme özelliği sayesinde dinleyiciler uçakta, metroda internet bağlantısının olmadığı yerlerde bile müzik dinlemeye devam edebiliyor. Buna göre ekim ayında çevrim dışı listelere en çok eklenen sanatçı Tuğçe Kandemir oldu.

Muud'un çevrim dışı dinleme özelliği ile premium kullanıcılar, şarkıları mobil cihazlarına indirerek internet bağlantısı olmadan müzik keyfine devam edebilecek. Kullanıcılar bu sayede şarkıları çevrim dışıyken dinlerken, mobil veri kullanımını azaltarak internet kotasından tasarruf sağlıyor.

Ekim ayında hem en çok dinlenen yerli single kategorisinde hem de çevrim dışı listelerde Tuğçe Kandemir'in 'Aradan Çok Yıllar Geçti' şarkısı birinci oldu.

EKİM AYININ ÖNE ÇIKANLARI

Ekim ayının öne çıkanlarında Afra'nın 'Yasemen' parçası, zirvenin sahibi oldu. Listenin devamında Melike Şahin'in 'Canın Beni Çekti' şarkısı ikinci sırada yer alırken, Dedublüman ve Can Kazaz'ın seslendirdiği 'Bunca Yıl' parçası da ayın öne çıkanlar listesine girdi.

Yabancı sanatçılar listesinde ise ekim ayında en çok dinlenen isim Billie Elish oldu. Ekim ayında en çok dinlenen albüm sıralamasında The Weeknd'in 'The After Hours' parçası ilk sırada yer alırken, Tommy Richman'ın parçası 'Million Dollar Baby' ise yabancı single kategorisinde zirvenin sahibi oldu.