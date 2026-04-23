Türk Tarih Kurumu'ndan 95. yıl sergisi

TÜRK Tarih Kurumu'nun kuruluşunun 95'inci yıl dönümüne özel 'Tarih-i Osmani Encümeni Kütüphanesinden Türk Tarih Kurumu Kütüphanesine' isimli sergi açıldı.

Türk Tarih Kurumu'nun Ankara Sıhhiye'de bulunan yerleşkesinde açılan sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek. Sergide Kudüs'ün yapısını ve tarihini konu alan 1516 tarihli kitap da ilk kez izlenime sunuldu. Kurum bünyesindeki en eski basılı eser olma özelliği taşıyan 510 yıllık Latince eser, ziyaretçilerden ilgi gördü. Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen, "Burada el yazması ve nadir eserler olmak üzere çok sayıda önemli eser bulunmaktadır. Kütüphanemiz, oluşum süreci içerisinde hem satın almalarla hem de bağış yoluyla gelen eserlerle zenginleşmiştir. Daha ziyade önemli koleksiyonlarını kurumumuza bağışlayan bağışçılarımızın katkılarıyla kütüphanemizdeki eser sayısı yaklaşık 270 bine ulaşmıştır. Kütüphanemizdeki en önemli koleksiyon, Tarih-i Osmani Encümeni'nden bize devredilen ve yaklaşık 3 bin ciltten oluşan koleksiyondur" diye konuştu.

'İLK DEFA SERGİLİYORUZ'

Özgen, bu sergide Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nin 95 yıllık oluşum sürecini kamuoyuyla ve ilgililerle paylaşmak istediklerini söyleyerek, "Sergimizdeki eserlerin tamamına yakınını ilk defa sergiliyoruz. Okuyucularımız ve araştırmacılarımız bu eserleri kataloglarımızdan kullanabiliyorlardı ancak eserler, sergi anlamında ilk defa görücüye çıkmaktadır. Burada Şemsettin Günaltay, Reşit Galip gibi önemli şahısların ve İstanbul Rum Edebiyat Cemiyeti Kütüphanesi gibi kurumların koleksiyonları bulunmaktadır. Kütüphane koleksiyonlarımız, bu bağışlarla ve yurt dışından, özellikle yabancı dillerde satın almış olduğumuz eserlerden oluşmaktadır. Kütüphanemizdeki basılı en eski tarihli eser, Kudüs ile ilgili olan 1516 tarihli Latince bir eserdir. Bunun yanında padişah tarafından Tarih-i Osmani Encümeni Kütüphanesi'ne hediye edilmiş olan 3 tane el yazması eser mevcuttur" ifadelerini kullandı.

'2 BİNE YAKIN NADİR ESER BULUNUYOR'

Özgen, "Kütüphanemizde toplamda 2 bine yakın el yazması ve nadir eser bulunmaktadır. Özellikle Tarih-i Osmani Encümeni'nden bize intikal eden eserler arasında; Bostan Çelebi tarafından kaleme alınan Süleymanname, Tarih-i Cihangüşa-yı Nadiri ve Takvimü't-Tevarih isimli eserlerin koleksiyonumuzun en nadide parçaları olduğunu ifade edebilirim. Bu eserleri de ilk defa bu sergide sergilemiş oluyoruz.15 Nisan'da açılan sergimiz, 15 Mayıs'a kadar mesai saatleri içerisinde 1 ay boyunca tüm ilgililerin ziyaretine açık olacaktır" dedi.

